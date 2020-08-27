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Selde mahsur kalan kardeşini havalandırma penceresinden kurtarmış

Selde mahsur kalan kardeşini havalandırma penceresinden kurtarmış
Selde mahsur kalan kardeşini havalandırma penceresinden kurtarmış

Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel felaketinde lokanta işletmecisi Nurullah Barıtcı, sel suları nedeniyle iş yerinde mahsur kalan kız kardeşi Fatma Barıtcı’nın son anda imdadına yetiştiğini belirterek o anları anlattı.

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Barıtcı, kız kardeşinin iş yerine sigortaları kapatmaya gittiğinde sel sularının bir anda yükselmesiyle iş yerinde mahsur kalmasının ardından çareyi havalandırma penceresinden kurtarmakta bulmuş.

Nurullah Barıtcı, kız kardeşinin dükkanın arka kısmında masanın üzerine çıkıp kendini sabitlediğini belirtirken kendisi de havalandırma penceresinden dal parçası uzatıp pencerenin yanına kadar gelmesini sağlayıp kardeşini kurtardı. Barıtcı, kız kardeşinin bir buçuk saat mahsur kaldığını belirterek “Kardeşimle iletişimimiz kesilince artık sağlıklı düşünemedik o anda. Sonra aklımıza havalandırma penceresi geldi. Pencereyi söküp seslendik, ses gelince de bir dal parçası uzattık. O sayede pencerenin yanına kadar gelince oradan kurtardık” dedi.

"Ağabeyim süpermen gibi beni ölmekten kurtardı"

Nurullah Barıtcı, babalarının 1,5 yıl önce kanserden kaybettiklerini belirterek, ailesinden bir kişiyi daha kaybetmediği için mutlu olduğunu söyledi. Fatma Barıtcı ise ağabeyinin süpermen gibi imdadına yetiştiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Rıdvan Öztürk

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