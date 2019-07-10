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Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı

Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı
Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı

Tayland'ın Tak eyaletinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 20'den fazla öğrenci ve öğretmen nehir üzerinde ip gerdirilerek kurtarıldı.

Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı - Tıkla İzle

Tayland'ın Tak eyaletine bağlı Tha Song Yang ilçesinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 20'den fazla öğrenci ve öğretmen kurtarıldı. Öğrenci ve öğretmenler kurtarma operasyonu için seferber olan askerler ve bölgede güçlü su akışı nedeniyle devrilen ağaç direklerini tamir etmeye çalışan işçiler tarafından nehre gerilen ipler yardımıyla kurtarıldı. 

Tayland Meteoroloji Departmanı, 10 ile 15 Temmuz arasında bölgede şiddetli rüzgarların hüküm süreceğini ve bu rüzgarların Tayland genelinde sağanak yağışlara ve sel basmalarına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu.  

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