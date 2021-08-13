Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı

İki gün önce etkili olan sağanak yağışla sel sularının altında kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinde ve binalarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtarmaya devam ediyor.

Çalışmalar hem helikopterlerle havadan hem de karadan yürütülüyor. Kurtarma çalışmaları kapsamında, 2 gündür kurtarılmayı bekleyen bazı vatandaşlara helikopterlerle ulaşılabildi.

Ekipler tarafından helikopterlerle kurtarılan vatandaşlar, Abana ilçesi sahiline getirildi.

Kafesteki kuşu bile kurtardılar

Helikopterden inen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Kendilerini kurtaran ekiplere el sallayarak teşekkür eden vatandaşlar, daha sonra jandarma ekipleri tarafından araçlarla alındı. Helikopterle kurtarılan bir kadının kafesteki kuşu da yine ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan selzede kucağındaki kafesle helikopterden indi.

Refik Fidan - Murat Kanber - Huriye Ferah Vanlı



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