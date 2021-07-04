Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı!

Kuvvetli sağanak yağış Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sel felaketine yol açtı. Demiraçma Mahallesi'nde etkili olan sel felaketin sonrasında ev ve tarlalar sular altında kaldı. Bölgede selde mahsur kalan 52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye hızla intikal ederek selin bıraktığı izleri tespit ve temizleme çalışmalarına başladı.

Demiraçma Mahallesinde meydana gelen sel felaketinin bıraktığı izleri temizlemek üzere Büyükşehir'in nöbetçi ekiplerini seferber ettiklerini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmaları yerinde incelemek ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşların yanında olmak için bölgeye geldi. Başkan Yüce, “Nöbetçi ekiplerimiz haberi alır almaz hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Kocaali ilçe belediye ekipleriyle koordine bir şekilde sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarımızı başlattık. Kocaalili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır” dedi.

52 vatandaşımızı kurtardık

Felaketin yaşandığı bölgede ekiplerin başında durum tespiti ve sevk idare kontrolü yapan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaali ilçemizin Demiraçma Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşadık.

Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları bölgedeki vatandaşlarımızın hanelerine ve tarlalarına hasar verdi. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Nöbetçi ekiplerimiz haberi alır almaz hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Kocaali ilçe belediye ekipleriyle koordine bir şekilde sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarımızı başlattık.

Sakarya Büyükşehir SASKİ ve İtfaiye ekipleri sel bölgesinde müdahale ediyor. 52 vatandaşımız ve çok sayıda büyükbaş hayvan kurtarıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağmur dinmesiyle birlikte felaketin bırakmış olduğu hasarın tespitini ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Taşkına sebep olan derelerin temizliği yapılıyor. Bölgedeki vatandaşlarımıza ve Kocaalili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz büyüktür. Devletimiz vatandaşının yanındadır” diye konuştu.

Azim Çelik - Burak Can Tokyürek

