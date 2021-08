Selde yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından iki mahalle arasındaki geçişi sağlayan taş köprü, yıkılarak kullanılamaz hale gelmişti.

Daha sonra ise, Milli Savunma Bakanlığı Ezine Çayı'nın üzerine geçici köprü kurarak karşıya geçişleri kolaylaştırdı. Bu kapsamda hemen harekete geçen ekipler, yıkılan köprüyü yeniden inşa edebilmek için hızla çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarının ardından köprünün inşası neredeyse tamamlandı.

Şu anda köprünün üzerinden iş makineleri ve kamyonlar yan yana rahatlıkla geçebiliyor. Köprünün inşasının tamamlanmasının ardından ise, karşıya geçişlerin çok daha rahatlaması bekleniyor.

Öte yandan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli inşasına devam köprüyü de inceledi.

“Öleceğimizi bilsek bir gün önceden kefenimizi hazırlarız”

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Bozkurt ilçesinin yaralarını sarmaya çalışan ekiplere teşekkür eden İsmail Sümbül, "Burada olan eşyalarımız vardı, alamadık. Olanlar zaten yıkıldı. Önemli olan insanın can sağlığıdır, eşya değildir, eşyayı her zaman alırsın. Ben bir Bozkurtlu olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Her taraf berbat bir durumda. İnşallah düzelir. Yıkılan köprü çok eski bir köprüydü, arabalar, insanlar buradan geçiyordu. Çok güzel bir yerdi burası. Tabii ki bu kadar sağanak yağış ve atölyelerden çıkan tomruklar birikince bu sel sularına yenik düşüyor. Zaten bunların hepsi bir araya gelince köprü yıkıldı. Bunlar yığın halinde gelince ilerideki köprü de düştü. Çok berbat bir şekle geldi burası, inşallah düzelir. Çalışmalar gayet güzel. Buraya geçici olarak yeni bir köprü yapıldı. Bu köprü eski bir köprü olduğu için bunu da en kısa zamanda faaliyete geçireceklerine inanıyorum. Çalışmalar mükemmel gidiyor. Bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda bu eski Bozkurt yeni bir Bozkurt olur. Bir daha da böyle şeyler inşallah olmaz. Bunlar Allah'tan gelen şeyler. Bunun önünde duramazsın. Olacağı varsa oluyor. Öleceğimizi bilsek bir gün önceden kefenimizi hazırlarız. Demek ki kaderde bunu da yaşamak varmış. Sağlık olsun üzülmeye gerek yok. Üzülüyoruz, hepimizin iç acısı bu. Herkes herkese yardım ediyor. Türkiye'nin yer yerinden gelen ekipler, çok güzel bir çalışma içerisinde. Buradaki halk da çalışmalardan çok memnun” dedi.

