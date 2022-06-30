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Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor

Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor
Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor

Bartın’da sağanak yağmur sonrası selde yıkılarak ulaşımı kesilen köydeki panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği iller arasında bulunan Bartın'da yaklaşık 4 gün önce başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede ulaşımı sağlayan köprülerin ayakları sellere dayanamayarak yıkılmıştı. Şarköyü'nde de panel köprü zarar görürken, ulaşım polis ve askeri helikopterlerle sağlanıyor. Afetin dördüncü gününde etkisini azaltan selin ardından panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçici köprü yapımına başlanacak.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Bülent Bostancı

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