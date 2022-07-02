Selde yolları çöken köye dağ yollarından ulaştılar

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber Uğur suyu da taştı. Su taşkınları sebebiyle Derdin köyüne ulaşım için bulunan güzergahlardaki birçok yol çöktü. Köye ulaşım dağ yollarından ve orman içlerinden yapılırken, köyde hastalanan vatandaşlar için ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE) harekete geçti. Derdin köyündeki vatandaşların sağlıkları için durmaksızın çalışmalarını sürdüren ve orman yollarından köye ulaşan ekipler; üşüme, titreme, soğuk ve terleme şikayeti olan vatandaşları evlerinde kontrol ederek sağlık hizmetini köye ulaştırdı.

Enes Bektaş