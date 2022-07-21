İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor
Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

27 Haziran tarihindeki sel afetinde zarar gören ve ulaşıma kapanan Kozcağız Köprüsü’nün yıkım çalışmaları başladı. 15 gün sürecek yıkım çalışmalarının ardından yeni köprünün yapımı için çalışmalar başlayacak.

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor - Tıkla İzle

Bartın'da 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen bölgelerden biri Kozcağız beldesi oldu. Taşkınlardan dolayı birçok iş yeri ve evlerin giriş katlarını su basan belde de temizlik çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Kozcağız çayının üzerine kurulu olan ve sel afetinde zarar görmesinden dolayı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kozcağız Köprüsü'nün de kontrollü şekilde yıkımı için çalışmalara başlandı. İş makineleri ile sürdürülen yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

1963 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımı 15 gün içinde tamamlanacak. Yıkım çalışmalarının sonrasında bölgede yeni köprü inşası için çalışmalar başlatılacak.

Bülent Bostancı

İLGİLİ HABER
Selde zarar gören o müteahhidin bir apartmanı daha yıkıldı Selde zarar gören o müteahhidin bir apartmanı daha yıkıldı
İLGİLİ HABER
Selde zarar gören işyerleri konteyner dükkanlara taşındı Selde zarar gören işyerleri konteyner dükkanlara taşındı
İLGİLİ HABER
Bakan Kurum: Rizedeki selde zarar gören 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik Bakan Kurum: 'Rize'deki selde zarar gören 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.