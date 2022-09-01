Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer Eyli: 'Yeniden doğmuş gibi hissettim'

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi'nde dün yağan sağanak yağmur sonrası oluşan sel, evleri ve tarım arazilerini su basmasına sebep oldu. Sağanak yağmur sele neden olurken, o sırada kızı, damadı ve 2 yaşındaki torunu ile erik hasadından dönen Ömer Eyli'nin bulunduğu kamyonet sel sularına kapıldı. Yaşanan can pazarı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anları her anlattığında tekrar yaşadığını ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Ömer Eyli, "Araba erik yüklüydü. Tam buraya çıkmıştım ki araba sel suları nedeniyle çıkamayarak kaldı. Yaklaşık 2 dakika sonra sel suları kamyoneti sürüklemeye başladı. Sel suları kamyoneti 200 metre sürüklerken, o sırada başka bir komşumun arabasını da sürüklemiş kamyonet ona takıldı. O sırada biz arabadan atlayarak çıktık. Oradan arkadaşım bana bağırdı 'Ömer amca bizim arabaya atla' diye. Yanımda kızım, damadım ve 2 yaşındaki torunum vardı. Kamyonet muhtemelen pert oldu, can kaybımız yok çok şükür. Ama maddi zararımız çok. Sel sularından kurtulduğum an yeniden doğmuş gibi hissettim. Ölüyoruz dedim, başladım salavat getirmeye. Kamyonetin içine de sular dolmuştu zaten. Çocuğu tuttum kaldırdım yukarıya. Kapıyı açarak yandaki kamyonete atladık. Çocuk ağlıyordu, zaten kızım bile sabaha kadar uyuyamadı" diye konuştu.

Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur