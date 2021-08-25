İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler

Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler
Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler

Yalova’da hayvancılık yapan özel bir firma, sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop illerindeki besicilere destek olmak adına 89 büyükbaş damızlık ve besi danası gönderdi.

Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler - Tıkla İzle

Yalova'nın Kadıköy beldesinde bulunan özel bir firma, sel felaketinden etkilenen çiftçilere yardım eli uzattı. 89 büyükbaş damızlık ve besi danası 4 kamyona yüklenerek Kastamonu ve Sinop'a gönderildi. Büyükbaş hayvanlar Yalova'daki birlik vasıtasıyla sığır yetiştiriciler birliklerine teslim edilecek. Firmanın Genel Müdürü Ali Karakadıoğlu, selden etkilenen besicilere destek olmak istediklerinin belirterek, “Çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Kastamonu'ya 42 hayvan, Sinop'taki yetiştiricilerimize 47 gönderiyoruz. Bu günlerde yardımlaşma çok önemli. Yalova Tarım İl Müdürüne, Kastamonu ve Sinop damızlık birliklerine çok teşekkür ediyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik çok önemli. O anlamda da bizde böyle bir yardım yapmayı kendi bütçemize göre uygun bulduk hayırlı olur inşallah” dedi.

Mehmet Umut Gürcan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.