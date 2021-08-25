Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler

Yalova'nın Kadıköy beldesinde bulunan özel bir firma, sel felaketinden etkilenen çiftçilere yardım eli uzattı. 89 büyükbaş damızlık ve besi danası 4 kamyona yüklenerek Kastamonu ve Sinop'a gönderildi. Büyükbaş hayvanlar Yalova'daki birlik vasıtasıyla sığır yetiştiriciler birliklerine teslim edilecek. Firmanın Genel Müdürü Ali Karakadıoğlu, selden etkilenen besicilere destek olmak istediklerinin belirterek, “Çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Kastamonu'ya 42 hayvan, Sinop'taki yetiştiricilerimize 47 gönderiyoruz. Bu günlerde yardımlaşma çok önemli. Yalova Tarım İl Müdürüne, Kastamonu ve Sinop damızlık birliklerine çok teşekkür ediyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik çok önemli. O anlamda da bizde böyle bir yardım yapmayı kendi bütçemize göre uygun bulduk hayırlı olur inşallah” dedi.



Mehmet Umut Gürcan

