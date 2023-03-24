Selden hasar gören bölgelerde üst yapı çalışması

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, selden etkilenen mahallelerde kilitli beton parke onarım çalışmalarıyla yenilediği yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilk günden bu yana sahada olan Haliliye Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hummalı bir şekilde çalışmaları yürütüyor. Sel nedeniyle etkilenen mahallelerde tahribatı önlemek için canla başla çalışan ekipler, temizledikleri sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Selden etkilenen haneler bir yandan da boyanarak ilk günkü görünümüne kazandırılırken yıpranan ve sel nedeniyle bozulan yollar ise kilitli beton parke taşı çalışmalarıyla onarılıyor.

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