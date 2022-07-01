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Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor - Tıkla İzle

Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan Okan Bayrak, kepçe ile Asar Deresi'nin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, köprünün kısmen yıkılmasıyla sel sularına kapılmıştı.

Bayrak'ı bulmak için aralıksız çalışan ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları, JAK, AFAD, DAKE ve bazı kurumların arama kurtarma ekipleri tarafından yapılıyor.

Çalışmalar sırasında JAK timi, Doğanlı Köprüsü civarında dere içinde mavi tişört buldu. Dere içinden çıkan ekipler, tişörtü Bayrak'ın ailesine gösterdi. Aile bireylerine gösterilen tişörtün, Bayrak'a ait olmadığı, sel suları ile birlikte bölgeye sürüklendiği öğrenildi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

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