Sele kapılan otomobil hurdaya döndü

Aydın'ın birçok mahallesinde etkili olan sağanak yağış, Köşk ilçesinde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağışlar ile birlikte dağlardan gelen büyük kayalar yolları kapattı. Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerinde park halindeki bir otomobil ise sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Taşkın sular ile sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kalırken, olay esnasında araç içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler ve belediye iş makineleri yolu açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

“Allah korudu”

Olayın yaşandığı ana şahit olan mahalle sakinlerinden Erkan Akbaba; “Ne olduğunu biz de anlamadık. Her şey bir anda oldu. Yağmur başladığında ben tarladaydım. Baktım ki, şiddetini artırıyor. Eve geldim. Tam köyün merkezine gelince, köyün merkezinde bizim dere yatağı var. Dere yatağının kenarında da arkadaşın aracı park halindeydi. O esnada arkadaşın eşi de aracı alabilir misin diye bana seslendi. Ben bir an tereddüt ettim. Çünkü yağmur şiddetini artırınca, su da çoğalmaya başladı, korktum. Zaten birkaç dakika içerisinde de, sel geldi aracı 200-300 metre kadar sürükledi ve hurda haline getirdi” dedi.