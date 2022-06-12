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Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

Ankara'da dün meydana gelen sele kapılan 26 yaşındaki İlkay Yigit hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu ise yaşananları anlattı.

Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı - Tıkla İzle

Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit (26) kayıplara karıştı. Yiğit'in cansız bedenini bulan besi çiftliği sahibi Erdavut Dedeoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yiğit'in vücudunda yara izleri olduğunu söyleyen Dedeoğlu ise yaşanılan anları İHA'ya anlattı.

"Cesedi ilk biz bulduk"

Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar. Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi.

Ali Nargüner - Hakan Karaduman
 

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