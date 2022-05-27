İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı

Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı
Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin istinat duvarına çarpıp, kanala düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Onur T. (16) yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre arkasında oturan Mehmet Can F.'nin (16) özçekim yapmaya çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan motosiklet istinat duvarına çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.