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Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler

Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler
Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler

Başkent'te etkili olan yağmurlu havanın Yenimahalle'de oluşturduğu küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa kurup döner yedi.

Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler - Tıkla İzle

Ülke genelinde olumsuzluğa yol açan yağışlar, Başkent'te gülümseten görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe semtinde oluşan küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa ve sandalyelerini caddenin ortasına koyarak döner yedi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü.

Berkay Hasan Karayakas - Tolga Başer
 

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