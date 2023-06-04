İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selimiye'de dolunay manzarası mest etti

Selimiye'de dolunay manzarası mest etti
Selimiye'de dolunay manzarası mest etti

Mimar Sinan'ın “ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Selimiye’de dolunay manzarası mest etti - Tıkla İzle

Edirne'de restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nin üstünde beliren dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Selimiye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu. Bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Selimiye'nin gölgesinde yükselen Dolunay'ın hareketleri hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

Mehmet Basmacı

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.