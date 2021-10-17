İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu
Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli Selimiye Camisi'ne akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Camisi'ne ve kentteki diğer camilere akın etti. Yatsı namazında Selimiye Camisi'ne giden vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Selimiye Camisi'nde namaz kıldığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Yasin Seyhan, “Edirne'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) seneyi devriyesindeyiz. Mimarların ustası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ndeyiz. Her sene burada namazımızı kılıyoruz ve bu senede burada namazımızı kılabildiğimiz için şükrediyoruz. Mevlit Kandili gününde hepimiz neşe içindeyiz. İnşallah daha nice kandilleri burada görmek bize nasip olur” dedi.

Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

Mehmet Basmacı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.