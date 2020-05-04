İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selimiye'nin Adile Naşit'i

Selimiye'nin Adile Naşit'i
Selimiye'nin Adile Naşit'i

Marmaris’e 55 kilometre uzaklıktaki yerli ve yabancı turistlerin gözde turistik mahallesi Selimiye’de yaşayan 80 yaşındaki Hayriye Özen’in en büyük zevki çocuklara şiir okumak.

Evinin bahçesinde değişik türde çok sayıda çiçek ve meyve yetiştiren Hayriye Özen yoldan geçenlere şiirler okuyup bahçesinde yetiştirdiği meyve ve çiçeklerden ikram ediyor.

Eşini kaybettikten sonra kendini çiçeklere ve bahçesine adayan Nayriye ninenin en büyük zevki ise ilkokulda öğretmeninin öğrettiği şiirleri çocuklara okumak.

Okulda öğretmeninin öğrettiği şiirleri hala hatırlayan ve çevresindekilere bu şiirleri okuyan Hayriye ninenin 4 çocuğu ve 10 torunu var. Çocuklarının sürekli gelip gittiğini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi. Çocuklarının Selimeye dışından evlenmeleri Hayriye ninenin en büyük sıkıntısı. Hayriye Özen, "Hepsi dışarıdan evlendiler hiç buradan evlenen yok. Ama sabah akşam gelirler yoklarlar beni" diyor.

Güldemet Kızıl
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.