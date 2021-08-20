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Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor

Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor
Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alarak çöken ve selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülenirken, ilçe genelinde hasar alan diğer binalarında yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Birçok ev, iş yeri hasar görürken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.

Kayıp vatandaşları arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkımına başlanıldı. Yıkım esnasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı, yıkım ise iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra ilçe genelinde ağır hasar alan ve yıkım kararı alınan diğer binaların da yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkım işlemleri havadan da görüntülendi.

Burak Can Tokyürek - Mustafa Uslu - Harun Yıldız
 

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