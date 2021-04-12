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Selin evine döndü

Selin evine döndü
Selin evine döndü

Bilecik'te bir valiz eşyasıyla 3 gün önce evden ayrılan 21 yaşındaki kız tekrar evine döndü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde oturan 21 yaşındaki Selin Baykal, 3 gün önce sabaha karşı 06:00 gibi topladığı ve içinde özel eşyaları bulunan bir valizle evden çıktı. Sabah uyanan ailesi Selin'i odasında bulamayınca cep telefonundan aradı. Cep telefonunu açmayınca aile hemen polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 21 yaşında genç kızı 3 gündür arama çalışmaları devam ederken, ailesi gözü yaşlı kızlarını ve kardeşlerini gelmesini bekliyordu.

Yerel ve ulusal haber sitelerde çıkan haberlerin ardından genç kız evine geri döndü. Genç kızın kent merkezinde TOKİ'de oturan bir kız arkadaşında kaldığı öğrenildi. Eve dönen kızlarını gören aile büyük sevinç yaşadı.

Cem Kaan Toka
 

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