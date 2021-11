Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale dönüyor

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da kayıp olan 9 kişinin arama çalışmaları sürdürülüyor. İlçenin eski haline getirilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kent merkezindeki hayatın normale döndürülmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, riskli ya da oturulmayacak durumdaki binaların yıkımı da devam ediyor.

Vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye başladı

Selden etkilenen vatandaşlar ise, selin izlerinin silinmeye başlaması ile birlikte normal yaşamlarına döndü. Bozkurt'ta perşembe günleri kurulan halk pazarında da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Ormandan toplanan kestanelerle, mantarlar vatandaşlar tarafından pazaryerinde satışa sunulurken, diğer esnaflar da tezgah açarak ürünlerini satıyor. Pazaryerindeki hareketlilikten memnun olduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, ilçenin eski haline 3-4 yılda dönebileceğini ifade etti.

“Selin çok etkisi oldu, işlerimiz yarıya düştü”

Sel felaketinden sonra işlerin yarıya düştüğünü söyleyen ilçede pazarcılık yapan Mehmet Şahin, “Önceden Bozkurt'ta iki araba mal satıyorduk haftada, şimdi ufak araba ile gelip, gidiyorum. Bir araba mal satabiliyorum. Selin çok etkisi oldu, işlerimiz yarıya düştü. Burada özellikle sabah saatlerinde kestane satışı olurdu, mantar satışı olurdu, diğer esnaflar gelirdi. Burada halk pazarında kalabalıktan geçilmezdi. Şimdi görüyorsunuz pazarı, çok fazla kalabalık değil.” dedi.

“Sel felaketi herkesten bir şeyler alıp götürdü”

Şu anda ilçede yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, “İlçe merkezinde ortada temeli atılmış dükkanlar var 10 tane kadar, onların yapımı devam ediyor. Onun dışında ilçenin üst taraflarında Tarım ve Orman Bakanlığının ekipleri çalışıyor. Şu anda yıkım devam ediyor. Burasının toparlanması 5 seneyi bulur diye düşünüyorum. Normale dönmesi 5 yılı bulur. Çünkü sel felaketi insanlarda çok büyük yaralar açtı. Herkesten bir şeyler alıp götürdü. Kiminin birikimini, kiminin eşini, kiminin çocuğunu alıp götürdü. İlçeden ayrılanlarda gittikleri yerde kendilerine illaki bir hayat kuracak. Buraya gelmesinin imkanı yok. Kurabilse zaten tekrar buraya gelmez. Çünkü Bozkurt'ta bir acıyı yaşamış ya da korkuyu yaşamış. Önceki hafta yağmur yaşıyordu brandadan su boşaldı. Herkes feryat etti. Sel tamamen ruhlarına işlemiş ” diye konuştu.

“İlçenin normale dönmesi 3-4 yıl daha devam eder”

Bozkurt'ta halk pazarında 45 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Yenikomşu ise, “Allah bereket versin, satışlarımız oluyor ama piyasada biraz kriz var. Selin izlerinin silinmesi daha devam eder, 3-4 yıl daha selin izi sürer. Millet Bozkurt'tan kaçtı ya Kastamonu'ya gittiler ya da İstanbul'a gittiler. Yine de Allah bereket versin. Bozkurt'ta şu anda canlılık normal ama eksisine göre yarıya düşmüş durumda diyebiliriz. İlçenin normale dönmesi 3-4 yıl daha devam eder. 1 yılda falan ayağa kalkması çok zor buranın. İlçede ikamet eden millet İstanbul'a ya da Kastamonu'ya kaçıp gitti. İlçe nüfusunun neredeyse üçte biri ilçeden ayrıldı. Yine de şükürler olsun, Cenab-ı Allah çalıştıktan sonra herkesin rızkını verir. Hayatımız böyle devam ediyor” şeklinde konuştu.

Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çok sevdiği köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarmanın arama kurtarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadın, jandarmanın arama köpeğinin selde kaybettiği köpeği Rüzgar'a çok benzediğini ve kendisine onu hatırlattığını söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ikamet eden Meryem Şişman'in evini de sel bastı. Balçık ve çamur ile kaplanan evinin yanı sıra çok sevdiği Rüzgar isimli köpeği de sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Yıllardır beslediği iki köpeğini selde kaybeden Meryem Şişman, sel felaketinde kaybolan ve halen arama çalışmaları devam eden 9 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı. Burada selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeden ayrılmayan ve her türlü faaliyetlerde en ön safta yer alan İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma kadavra köpeğini gördü. Selde kaybettiği ve çok sevdiği Rüzgar isimli köpeğine çok benzediği için bir anda gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Şişman, ekiplerden izin alarak ‘Samba' isimli arama köpeğini bir süre sevdi. 3 ay boyunca bölgeden ayrılmayan ve şu ana kadar selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşan Samba'yı bir süre seven Meryem Şişman, cenaze namazı başladığı sırada jandarma ekiplerinin yanından ayrıldı.

“Selde kaybettiği Rüzgar isimli köpeğim, jandarma arama köpeğine çok benziyor”

11 Ağustos'ta Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde evini su bastığını söyleyen Meryem Şişman, selde tavuklarını, kazlarını ve Rüzgar ve Reyis adında iki tane köpeğini kaybettiğini söyledi. Kaybolan köpeklerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Meryem Şişman, kadavra arama köpeğini görünce kendi köpeğini görmüş gibi olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, “Benim Reyis ve Rüzgar adında iki tane köpeğim vardı. Kadavra arama köpeğini görünce sanki köpeğim Rüzgar'ı burada görmüş gibi oldum. Onlar selde gitti. Evimizi sel basınca hayvanlarım da gitti. Bu yüzden kadavra arama köpeğini görünce köpeğim Rüzgar'ı görmüş gibi oldum, çok duygulandım” dedi.

“Selde kaybolan köpeklerimizi soran torunumu sürekli kandırıyorum”

Torununun selde su basan evinde kayıplara karışan Rüzgar ve Reyis isimli köpeklerini sürekli sorduğunu ve kendisinin de çeşitli nedenler öne sürerek köpeklerin dönemeyeceğini torununa anlattığını belirten Meryem Şişman, “Torunum, köpeklerin selde gittiğini bilmiyor, sürekli ‘benim köpeklerim geldi mi' diye soruyor. Oğlum dedim, dağa gitmişler yolu bulamamışlar, eve gelmemişler. Hep böyle söyleyerek torunumu kandırıyorum. Köpeklerim gidince, burada kadavra arama köpeğini görünce çok duygulandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kapının önünde sokak köpeklerinden yedi tane yavrumuz var, onları büyütüyorum. Şu anda beslediğimiz yavru köpeklerin iki tanesi kaybolan köpeğimiz Reyis'e benziyor. Reyis geri gelmeden yaza kadar beslediğimiz yavru köpekleri büyütebilirsem, torunuma kaybolan köpeğimiz Reyis'in yavruları, Reyis gitmiş yavrularını bırakmış, yolu bulamadı dönemedi diyerek inşallah ikna edeceğim. Torunum da çok hayvanları seviyor, ben de seviyorum. Bir daha cesaret edip de hayvan alamadım. Kadavra arama köpeğini de görünce aynı benim Rüzgar, sanki beni kucaklayacakmış gibi hissettim, onun için çok duygulandım. Burada bulunan kadavra arama köpeğini görünce benim ‘Rüzgar' zannettim. Gideyim seveyim dedim, jandarma personelleri bir şey derler diye biraz korktum ama Allah razı olsun ses çıkarmadıklarından dolayı yüreğimi yumuşatır gibi oldum. Çok kötü bir şeydi” diye konuştu.

“Tavuklarım, kazlarım gitti ama köpeklerimin yeri bambaşkaydı”

Su basan evinde tavuk ve kaz gibi hayvanlarının da kaybolduğunu, köpeklerinin yerinin kendisi için bambaşka olduğunu söyleyen Şişman, “Benim evime su bastı, eşimi de suyun içinden çıkardım. Eşim felçli olduğu için hemen çıkamadı, göğsüne kadar suyun içinden çıkardım. Eşyalarım, hayvanlarım gitti. Tavuklarım, kazlarım gitti ama köpeklerimin yeri daha da başkaydı. Rabbim bir daha ne dosta ne de düşmana kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.





İLGİLİ HABER Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale dönüyor

İLGİLİ HABER Selin vurduğu Bozkurt’ta sağanak yağış sonrası sokaklar sular altında kaldı