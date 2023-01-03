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Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler

Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler

Ürdün’de meydana gelen selde devrilen otobüsün üzerine çıkan yolcular kurtarılmayı bekledi.

Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler - Tıkla İzle

Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde Dabaa bölgesinde Çöl Otoyolu'nda şiddet yağışların neden olduğu sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Otobüsteki yolcular sel sularının ortasında mahsur kalırken, devrilen otobüsün üzerine çıkarak yardım bekledi. Yetkililer, otobüsteki 22 kişinin kurtarıldığı bildirerek, tüm yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Görgü tanıkları, otobüs şoförünün sele rağmen yolda ilerlemeye devam ettiğini ve akıntı nedeniyle otobüsün derilerek sürüklendiğini ifade etti.

Muhammed Rabah
 

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