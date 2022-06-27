İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı

Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı
Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ilçe devlet hastanesi boşaltıldı.

Günler öncesinden uyarısı yapılan şiddetli yağış Kastamonu'da etkili olmaya başladı. Özellikle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde etkili olan yağış hayatı durma noktasında getirdi. Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta ilçe merkezini sular altında kaldı.

Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Kastamonu Valiliği önleyici tedbirleri devreye aldı. Bu çerçevede sular altında kalan Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.

İbrahim Şahin Demir - Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu
 

İLGİLİ HABER
Kastamonuda yağışlar nedeniyle yola kaya parçaları döküldü Kastamonu'da yağışlar nedeniyle yola kaya parçaları döküldü
İLGİLİ HABER
Kastamonuda heyelan nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı Kastamonu’da heyelan nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı
İLGİLİ HABER
Kastamonuda sel! Çay ve dereler taşmaya başladı Kastamonu'da sel! Çay ve dereler taşmaya başladı
İLGİLİ HABER
Bozkurtta Ezine Çayı yeniden taştı: Vatandaşlar panik yaşadı Bozkurt’ta Ezine Çayı yeniden taştı: Vatandaşlar panik yaşadı
İLGİLİ HABER
Selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterler ve botlarla tahliye ediliyor Selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterler ve botlarla tahliye ediliyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.