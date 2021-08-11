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Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü

Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü
Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, Cide ve Şenpazarı ilçesinde de taşkınlara sebep oldu. Cide'de cadde ve sokaklar göle dönerken, Şenpazarı'nda ise ilçe merkezi sular altında kaldı, köprüler yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü - Tıkla İzle

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, çok sayıda ilçe de sel ve taşkınlara sebep oldu. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar sebebiyle de yollar kapandı, köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şenpazar ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışla birlikte dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Sel sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da sokaklarda mahsur kaldı. Cide'de yağış sebebiyle sel meydana gelirken, cadde ve yollar adeta göle döndü.

Ekiplerin ve vatandaşların sel ile mücadelesi sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci - İbrahim Şahin Demir

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