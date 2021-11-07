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Selin vurduğu Hindistan'da sokaklar sular altında kaldı

Selin vurduğu Hindistan'da sokaklar sular altında kaldı
Selin vurduğu Hindistan'da sokaklar sular altında kaldı

Hindistan’ın Chennai kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle sokaklar sular altında kaldı.

Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı - Tıkla İzle

Hindistan'ın doğusundaki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai kentinde şiddetli yağışlar cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Hindistan meteoroloji uzmanları, kentin 2015 yılından bu yana 24 saat içindeki en yüksek yağışı aldığını açıkladı.

Chennai Belediyesi, fazla suyun boşaltılması amacıyla bölgedeki iki barajın kapaklarının açılacağını belirterek sel uyarısında bulundu. Belediye, baraj kapakları açılmadan önce düşük rakımlı Kancheepuram ve Tiruvallur bölgesinde yaşayanlar için tahliye emri verdi.

Sel felaketinin yaşandığı kentte araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı. Evlerinde mahsur kalan birçok kent sakini saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı tren seferleri de askıya alındı. Tiruvallur, Kancheepuram ve Chengalpet bölgelerinde ise 2 gün eğitime ara verildiği belirtildi.

Abid Mazhar
 

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