Selin vurduğu Rusya'nın güneyinde acil durum ilan edildi

Rusya'nın güneyindeki Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinde önceki gün başlayarak dün sele yol açan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Krasnodar bölgesinin şehir merkezi, Soçi, Anapa, Adler, Tuapse, Novorosisk ve Kerç şehri olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinde acil durum ilan edildi. Söz konusu bölgelerden şu ana kadar 2 bine yakın kişi güvenli bölgelere taşındı. Ogonyok, Severyanka, Lebyazhy Bereg ve Rovesnik yaz kamplarında bulunan 989 çocuk da tahliye edilenler arasında yer aldı. Çocukların tahliye edilmesinin ardından kampların tamamında su baskınlarının yaşandığı ve kurtarma ekiplerinin çabaları sayesinde olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. Sık sık sel ve fırtınanın etkili olduğu Krasnodar'da yollar ve köprüler selin etkisiyle çökerken, Novorosisk-Kerç otoyolu, Soçi-Tuapse yolu ve Krasnodar'ın kırsal bağlantı yollarında çökme meydana geldiği, birçok noktaya ulaşımın kesildiği aktarıldı.

Bölgede 108 bin kişi elektriksiz kaldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre Kuban bölgesindeki bine yakın tarım arazisi sular altında kaldı. Rusya'nın tahıl bölgesi olarak bilinen yerde sel nedeniyle birçok ekili arazinin de zarara gördüğü ifade edilirken, şehir merkezlerinde de birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Şu ana kadar ölü ve yaralının olmadığı, 108 bin kişinin elektriksiz kaldığı, su şebekelerinde de çökmeler meydana geldiği bildirildi. Nehir yataklarının taşması sonucu sular altında kalan birçok araç çamura saplandı. Bölgede acil durum ilan edilmesinin ardından ek kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Deniz turizmin yoğun olduğu Krasnodar bölgesinde denize girmek de yasaklandı.



Erhan Altıparmak

