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Selin vurduğu Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı
Selin vurduğu Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Sel felaketiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı.

Sel felaketiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Halil-ür Rahman Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi.
İlk teravih namazını kılan vatandaşlar, afetlerin yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Bekir Şeyhanlı
 

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