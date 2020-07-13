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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi

Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda araç kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.

Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi - Foto Galeri
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı. Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi.

Ozan Köse - Hasan Fehmi Demir

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