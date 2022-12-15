Selüliti olanlar dikkat

Kadınların daha fazla dikkat ettiği ve bazıları için ise problem haline gelen selülitin son zamanlarda daha fazla artışa geçtiğini belirten Cilt ve Güzellik Uzmanı Ahmet Akın, selülitin oluşumunu azaltabilecek tavsiyelerde bulundu. İşlenmiş gıda, hazır çorba, ilave şekerli yiyecekler, margarin ve cipsten uzak durulması gerektiğini söyleyen Akın, zayıf bireylerde de deri altındaki yağ oranı değiştiği takdirde selülit görülebileceğini belirtti. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, “Bildiğiniz gibi son dönemlerde işlenmiş gıda şekerli yiyecek margarin ve cipsleri çok fazla tüketir hale geldik. Bunun yanında özellikle büyükşehirlerde hareketsizliği de göz önünde bulundurursak vücuttaki yağlanma oranında büyük bir yükseliş gözlemliyoruz. Özellikle bayanların selülitlerinde artış olduğunu birçok kişinin bize başvurmasından anlıyoruz diyebiliriz. Tabii ki biz kullandığımız cihazlarla bu selülitleri her ne kadar yok etmeyi başarsakta dikkat edilmediği takdirde tekrar oluşma ihtimali yükseliyor. Bunun için de önce bizim yukarıda bahsettiğim ürünleri tüketmekten kaçınmamız gerekir, kaçınamıyorsak da en aza indirmek faydalı olacaktır. Günlük yürüyüşlerle de vücuttaki yağ oranını azaltıp selülit oluşumunu engelleyebiliriz” dedi.

“Zayıf kişilerde de selülit görülebilir”

Akın, “Selülit, deri altındaki yağ hücrelerinin depolanmasıyla meydana gelir ancak bağ dokusu ve vücuttaki kas oranının da bu konuda etkisi yüksektir. Zayıf kişilerde de deri altındaki yağ oranı değişirse yine selülit görülebilir. Kadınlarda yağ dokusu erkeklere göre fazla olduğu için görülmesi daha sıktır ancak çoğu çalışmalarda da görüldüğü üzere çocukluğu şişman geçmiş bireylerde görülme ihtimali daha fazladır. Çünkü asıl hücreler çocukluk çağlarında meydana gelir. İlerleyen yaşlarda oluşan bu büyük hücrelerin küçültülmesi daha zordur. Selülitin dolaşım kanallarına baskı yapması sonucu ise dolaşım bozukluğu meydana gelir. Böylece dokularda sıvı birikimi başlar ve zamanla derideki çökmeler meydana gelir” diye konuştu.

“Su tüketimi”

Selüliti önlemek için beslenme ve dengeli programın yanı sıra su tüketimine de dikkat çeken Akın, “Yeterli ve dengeli bir programın yanında her zaman vurguladığımız bol su içmek cildinizin elastikiyet seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Dolayısıyla mutlaka 2,5-3 litre suyu gün içinde bitirmeye çalışalım. Su vücudumuzun olmazsa olmazıdır. Ayrıca suyun içerisine atacağınız limon dilimleri ve nane yaprakları vücudunuzun pH dengesini korumada yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.