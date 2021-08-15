Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

Geçen Salı gecesi başlayan ve Zafer köyünde büyük bir tahribata neden olan selin izleri siliniyor. Evleri ve işyerleri su altında kalan ve çamurla kaplanan vatandaşlar, bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da temizlik çalışmaları yapıyor.

Bölgeye sevk edilen tankerler ile cadde ve sokaklar yıkanıyor. Selzede vatandaşların en büyük destekçisi ise askerler ve polisler oldu. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 200'den fazla jandarma, selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmalarına destek verdi. Jandarmalar işyerlerini kaplayan çamurları küreklerle dışarıya taşıdı. Sokağa taşınan çamurlar buradan da temizlenerek tahliye edildi.

Bülent Bostancı

