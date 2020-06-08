Şemdinli kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 haziran 2020 günü Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 6 adet El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile güçlendirilmiş top mühimmatı, 1 adet amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP, 10 metre kablo, 2 adet elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye, 1 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

