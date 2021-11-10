Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıöğlu/Tütünlü-8 Operasyonu kapsamında; 9 Kasım 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanındaki iki farklı noktada kayalık araziye gizlenmiş vaziyette; 12 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 4 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 600 gram kara barut, 1 adet teleferik sistemi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve teleferik imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş