Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

21.04.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Dereboyu Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 9 adet roket başlığı, 10 adet roket sevk fişeği, 6 adet fünyesi takılmamış savunma el bombası, 8 adet el bombası fünyesi, 10 kg EYP (elyapımı patlayıcı), 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 mm. çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı, 1.726 adet 7,62 mm. çapında piyade tüfeği fişeği, 2 adet jelikan ve 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş