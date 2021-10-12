İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen; 12 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 16 adet 60 mm havan mühimmatı hassas tapası, 28 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı ile 1 adet kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.