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Şemdinli'de terör operasyonu: 4 tutuklama

Şemdinli'de terör operasyonu: 4 tutuklama
Şemdinli'de terör operasyonu: 4 tutuklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş


 

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