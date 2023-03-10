Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, Bilardo Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Milli takımlar düzeyinde yapılan ve 16 ülkenin yarıştığı Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Grubu'nda; Japonya, Yunanistan ve ABD ile eşleşen Türkiye adına Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ıstakalarını galibiyet için kullandı. Almanya'nın Viersen kentinde dün akşam başlayan ve yoğun ilginin gösterildiği şampiyonada Semih Saygıner, 16 sayılık seri yaptığı maçta Amerikalı Hugo Patino karşısında 40-17, Tayfun Taşdemir ise Amerikalı rakibi C.M Villagas karşısında 40-24'lük skorlarla kazanarak turnuvaya galibiyet ile başladılar. Daha önce dünya şampiyonlukları bulunan iki isim, şampiyonaya farklı galibiyetlerle başlarken, ustalıklarını gösterip favori olduklarını bir kez daha gözler önüne serdiler. Türk Milli takımı gruptaki ikinci maçını bu akşam TSİ 18.00'de Yunanistan ile yapacak.

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