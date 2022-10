Semra Demirer: 'Türkiye Kupası'nı her zaman müzemize götürmek arzusundayız'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekiminde Kayserispor, Sivas Belediyespor ile eşleşti.

Kuradan sonra basın mensuplarına konuşan Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, "Güzel bir kura, güzel bir gün yine dost şehir Sivas çıktı Kayseri'ye. Her zaman birbirimizi seviyoruz. Ben Türkiye Kupası'nın kucaklayıcı özelliğini, fırsat eşitliği tanıyan, her ligi kucaklayan kısmını çok değerli buluyorum. Önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken, gençlerin çok önemli olduğunu her zaman işaret etti. Ben futbolun da resital olduğunu düşünüyorum. Spor ve sanatın ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum. Fair-play olgusu içinde, güzel maçlar olmasını diliyorum. Kayserispor, yapılamaz denen şeyleri başarıyor, ilklere imza atıyor. Bu kupayı da her zaman müzemize götürmek arzusundayız. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Çağdaş hocamız fair-play ödülü aldı. Büyük bir aile, sevgi dolu, yüksek irade, savaşçı, saygı dolu bir aile kurduk. Herkes birbirini kucaklayarak futbola renk ve fark katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar



