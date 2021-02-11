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Şemsiye ile uçan adam konuştu: 'Ben de uzaya gitmek istiyorum'

Şemsiye ile uçan adam konuştu: 'Ben de uzaya gitmek istiyorum'
Şemsiye ile uçan adam konuştu: 'Ben de uzaya gitmek istiyorum'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirirken, “2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum” dedi.

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2019 yılında Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan işçi Sadık Kocadallı'nın de şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak Türkiye gündeminde uzun süre kalmıştı.

“2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı” diyen Sadık Kocadallı Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi. Kocadallı, “2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu” dedi.

Hortumda uçan Sadık Kocadallı'nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap ise “2019'da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım” dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı'nın 2023'te uzaya gitme hayaline esprili destekler de diğer pazarcı esnafından geldi.

Selçuk Şavran
 

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