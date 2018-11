Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu ne? SAK 33.bölüm fragmanı... Sen Anlat Karadeniz'in son sahnesinde olanlar oldu. Fatih son sahnede vurularak ağır yaralandı. Peki Fatih'in durumu ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 32.bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte SAK ile ilgili detaylar... Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Vedat, Nazar'ı feci şekilde dövdü. Tahir ve Nefes'in düğününün bitmesinin ardından evin yolunu tutan Kaleli ailesi, gelen telefonla şoke oldu. Nazar, Vedat'ın boşluğundan yararlanarak, Berrak'ı aradı. Berrak düğünde iken gelen telefonla şoke oldu. Bunu duyan Fatih, telefonu Berrak'ın elinden alarak, Nazar'a destek oldu. Vedat'ın malikanesine giden Murat'ı, Berrak ve Fatih takip etti. Vedat'ın evinden korumalarıyla karşılasan Murat, silah çekti. Araya girip Murat'ın silahını alan Fatih ise korumalar tarafından vuruldu. İzleyicilerin şoke olduğu sahnede duygu dolu anlar yaşandı. Berrak'ın kucağına düşen Fatih, Berrak'ın gözlerine önünde ilan-ı aşk etti. Sen Anlat Karadeniz 32.bölümde Fatih'e neler olacak? Sen Anlat Karadeniz Fatih karakteriyle yollarını ayıracak mı? Peki Sen Anlat Karadeniz 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 33.bölümde neler olacak? İşte SAK ile ilgili tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi?

Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır.

Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz'in insafına bırakır…

SEN ANLAT KARADENİZ (SAK) NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sen Anlat Karadeniz ATV ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 33.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 31.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.