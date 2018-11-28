İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu NE? SAK 33.bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu NE? SAK 33.bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu NE? SAK 33.bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu NE? SAK 33.bölüm fragmanı... Sen Anlat Karadeniz'in son sahnesinde olanlar oldu. Fatih son sahnede vurularak ağır yaralandı. Peki Fatih'in durumu ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 32.bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte SAK ile ilgili detaylar...

SAK 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLEE| Sen Anlat Karadeniz 32. SON BÖLÜM FULL İZLE - Foto Galeri

Sen Anlat Karadeniz 32.BÖLÜM CANLI İZLE | Sen Anlat Karadeniz'de Fatih'in durumu ne? SAK 33.bölüm fragmanı...  Sen Anlat Karadeniz'in son sahnesinde olanlar oldu. Fatih son sahnede vurularak ağır yaralandı. Peki Fatih'in durumu ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 32.bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte SAK ile ilgili detaylar... Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Vedat, Nazar'ı feci şekilde dövdü. Tahir ve Nefes'in düğününün bitmesinin ardından evin yolunu tutan Kaleli ailesi, gelen telefonla şoke oldu. Nazar, Vedat'ın boşluğundan yararlanarak, Berrak'ı aradı. Berrak düğünde iken gelen telefonla şoke oldu. Bunu duyan Fatih, telefonu Berrak'ın elinden alarak, Nazar'a destek oldu. Vedat'ın malikanesine giden Murat'ı, Berrak ve Fatih takip etti. Vedat'ın evinden korumalarıyla karşılasan Murat, silah çekti. Araya girip Murat'ın silahını alan Fatih ise korumalar tarafından vuruldu. İzleyicilerin şoke olduğu sahnede duygu dolu anlar yaşandı. Berrak'ın kucağına düşen Fatih, Berrak'ın gözlerine önünde ilan-ı aşk etti. Sen Anlat Karadeniz 32.bölümde Fatih'e neler olacak? Sen Anlat Karadeniz Fatih karakteriyle yollarını ayıracak mı? Peki Sen Anlat Karadeniz 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 33.bölümde neler olacak? İşte SAK ile ilgili tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMANI İZLE

ATV CANLI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ TÜM BÖLÜMLER FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN ANLAT KARADENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? 

Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. 

Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz'in insafına bırakır…

SEN ANLAT KARADENİZ (SAK) NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sen Anlat Karadeniz ATV ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanıyor. 

SEN ANLAT KARADENİZ 33.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 31.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz. 

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.