Sendikalardan darp edilen okul idarecilerine destek

TES Şube Başkanı Emre Erdoğan, Eğitim-İş Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Dede ile sendikaların üyeleri Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda, okuldan atılma kararı bulunan bir öğrencinin aile üyeleriyle birlikte okul idarecilerini darp ettiği iddiasıyla ilgi desteklerini sürdürüyor.

Okul önünde bir araya gelen sendikaların yöneticileri ve üyeleri, okul içerisinde darp edildiği ileri sürülen okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç'e destek olup, olayı kınadı.

Burada konuşan, TES Denizli Şube Başkanı Emre Erdoğan, öğretmenlerin toplumdaki önemine değinerek, “Toplumdaki her meslek gurubunu, her bireyi yetiştiren ve topluma kazandıran onlardır. Bu yüce millet, öğretmenin değerlerini bilen, onu eli öpülesi olarak gören bir millettir. Eğitime verilen değer, bir milleti millet yapan en önemli ölçüttür. Toplum içinde son derece saygın olarak görülen bir mesleğin böylesine ayaklar altına alınması çok üzücü bir durumdur” dedi.

Ali İbileme