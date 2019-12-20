İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sendikaların asgari ücret talebi 2 bin 578 TL

Sendikaların asgari ücret talebi 2 bin 578 TL
Sendikaların asgari ücret talebi 2 bin 578 TL

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak zam taleplerini açıkladı. Sendikaların asgari ücret talebi 2 bin 578 lira oldu.

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak” dedi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.