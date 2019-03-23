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Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı

Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı
Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı

Atatürk Havalimanı'ndan aldığı Senegalli bir turiste “Sen terörist misin?” şeklinde hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk Havalimanı'ndan Senegalli turist Ousmane Alyly'i taksisine alan O.K., yolculuk esnasında turiste "Sen terörist misin?", "Camileri bombalamayı mı geldin?” diyerek hakaret etti. Senegalli turistin şikayetinin ardından gözaltına alınan taksi şoförü hakkında ‘gasp' suçundan işlem yapıldı.

Sorgusunun yapılması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen taksici O.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılık tarafından ifadesi alınan taksi sürücüsü O.K. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından sürücü O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksicinin verdiği ifadede suçlamaları reddettiği öğrenildi.  

Melike İnal

 

 


 

 

 

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