Şenol Güneş: '2 maçımızı da kazanmak istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından soruları yanıtladı. Öncelikle karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, rakibe göre daha fazla pozisyon ürettiklerini belirterek, "Kendi kalemize attığımız golle rakibi oyuna ortak ettik. Hem lig sıralaması açısından hem de moral açısından önemli bir galibiyetti. Kaybedilen bir maç sonrası yanlışlığı söylemek bize bir şey kazandırmıyor. Yanlışa rağmen ne yapacağımızı düşünmek zorundayız. Hakem olsun, rakibin iyi oyunu olsun, bunda etkisi olacaktır. Son günlerde hak, hukuk, adalet ile ilgili olumsuzluk var. Siz de yaşıyorsunuz, bu durum insanları daha da gergin yapıyor. Şikayetçi olmamalıyız, yaşamayı da bilmeliyiz. Oyuncu da, yapamadığı bir hareket olunca gergin olabiliyor. Yediğimiz golde, 'Rakip kaleye topu at deseniz' böyle vurulmaz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk şansımız az"

Ligde kalan 2 haftada Beşiktaş'ın lig sıralamasındaki yerini değerlendiren Şenol Güneş, "Daha fazla puan toplayabilirdik. Kalan iki maçımızı da kazanıp ne olduğunu göreceğiz. Liderlik şansımız az, ikinci sıra için şansımız biraz daha fazla, üçüncülük için çok daha fazla. Bunların hepsi terse de dönebilir. Şu ana kadar hakem yardımı olsun, rakip kötü oynasın düşüncesi içinde olmadık. Kalan iki maçımıza da öyle bakacağız. Ligde 3. olmaktan dolayı da mutlu değiliz. Bulunduğunuz konumu koruyup üstüne çıkmak için çalışmalısınız. Eğriyi kendinde bulan doğruyu da kendinde bulur" diye konuştu.

Ligdeki hakem hatalarıyla ilgili olarak düşünceleri sorulan Güneş, Burak Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım da hatırlatılınca, "Burak, Emre Akbaba ile ilgili paylaşım yapmıştır. Biz de üzüldük. Sural'ın vefatı kadar Emre'nin sakatlığı da bizi üzdü. Camialar birlikte yaşayacak, seviyeyi düşürmemek lazım. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünmüyorum. Hakem camiasının hata yaptığını düşünmüyorum. Geri kalanını ise kamuoyunun takdirine bırakıyorum" açıklamasını yaptı.

"Ayrılırken hüznümüz olacak"

Sezon sonunda görevinden ayrılacak olan tecrübeli teknik adam, "Nasıl geldiğimi biliyorum, nasıl gideceğimi de biliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Görevi verenlere, sahip çıkanlara, taraftarlara layık olmaya çalıştık. Gelirken coşkumuz, sevgimiz vardı; ayrılırken hüznümüz olacak. Kaçınılmaz son, giderken hoş bir seda bırakmak önemli" dedi.

Maçta yaşanan protestolar için de konuşan Güneş, "Hocasına, oyuncusuna, yönetimine sahip çıkan bir taraftarı olan takım, başarı yolunu bulmuş demektir. Aksi zaten kendisine zarardır. Bunu futbolsever olarak söylüyorum. Kongrede sıkıntı varsa tabii ki tartışılır ama bunu sahaya getirmek camiaya zarar verir. Oyuncuya tepki göstermek, sonucu ne olursa olsun, o sizin söylediğiniz sözler, yarın başkaları tarafından sizin oyuncunuza, yönetiminize ve camianıza söylenir. Bu sefer de siz kendinizi savunamaz hale getirirsiniz. Doğrular varken yanlışların peşinden gitmeyin. Haksızlık karşısında da haklı durmasını iyi bilmek lazım" diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olabilecek birisi olup olmadığıyla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Sergen'in hem oyuncu olarak hem antrenör olarak başarılı olduğunu düşünüyorum. Güzel işler yaptı. Antrenörlük sorumluluğunu daha fazla taşıdığını düşünüyorum" cevabını verdi.

Son olarak hakemlerin hata yaptığı düşünmediğini söylerken neyi kast ettiği sorulan Güneş, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Yorum yapmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş