Şenol Güneş: 'Ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de ateşli ve cesur bir takım görüntüsü vermek istediklerini anlatan Güneş, "Turnuvanın çok zor olacağının farkındayım. Eğer eleneceksek de iyi performans ve iyi futbolla bunu yapacağız. Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu hissimizi tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin futbolumuzu tanıtmak, ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz. Grubu geçersek hedefimize ulaşacağız, sonrası bizim için ekstra olacak" ifadelerini kullandı.

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"4 puan yeterli olabilir"

Gruptan çıkmak için 4 puanın bile avantajı olabileceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "FIFA sıralamasına bakarsanız gruptaki tüm rakiplerimiz bizden iyi durumda görünüyor. İtalya doğal olarak diğer rakiplerimizden biraz daha güçlü. İtalya'ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. Tüm maçlar zor olacak. Baktığınızda 5-6 puan büyük avantaj olur, belki 4 puan bile yeterli olabilir" diye konuştu.

"Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz"

Beklentilerin kendilerinden yüksek olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruz ama bu yolda acelemiz yok. Sabırlıyız. Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz. Ülkemiz bu beklentilerin farkına varmamızı sağlıyor ve biz de karşılığını vermek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Güneş, takımdaki jenerasyonun da çok iyi olduğunu ve önlerindeki 5-10 yılın çok iyi geçeceğini düşündüğünü söyledi.