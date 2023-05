Şenol Güneş: 'Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk'

Beşiktaş, depremzedeler yararına oynanan dostluk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yardım amaçlı değil bir dostluk maçı yapmak için Bakü'ye geldiklerini hatırlatan Şenol Güneş, “Öncelikle Sabah kulübü yetkililerine, oyuncularından hocalarına ve özellikle Bakü'de olan tüm futbolseverlere, Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Tam bir dostluk maçı havasında başladı, öyle de bitti. Sonuç olarak da kimse üzülmeden ayrılmış oldu. Beraberlik devam etti. Oyunda iki taraf da açık oynadı, futbol oynamaya çalıştı. Nihayetinde ortaya çıkan skor dostluğu pekiştirmiş oldu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bütün oyuncularımıza şans vermeye çalıştık burada aynı zamanda hazırlık maçı olarak. Ama en önemlisi o sıcak ilgiyi, samimiyeti, sevgiyi görmek de önemli olan. Bugün de onu gördüğümüzü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk”

Bakü'de tek millet, iki devlet anlayışını bir kez daha gördüklerini belirten Güneş, “İstiklal Marşı okunurken de gördük. Bu duygularla dolu olan futbolseverlere, insanlarımıza güzel futbol izlettirmek hepimizin görevi olmalı. Müsabaka olarak Süper Kupa veya bir başka final maçını burada oynanmasında yarar var. Şimdi böylesine lig arasında hazırlık maçında ve bu coşkuyla sahaya dolduran taraftarların o tip maçta daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu arada da daha önce de bugün sabah toplantıda söyledim, futbol adına da Karabağ'da, Sabah takımı da Avrupa'da iyi takım yapacağını düşünüyorum. Yarışacağını düşünüyorum. Karabağ zaten o konuda öndeydi. Son yıllarda geç kurulmasına rağmen Sabah Kulübü'nün de aynı şeyi yapacağını düşünüyor ve bekliyoruz. Bugün de onun emarelerini zaman zaman gördük ama kolay değil Avrupa'da yarışmak. O yüzden bizim burada olmamızın bir tarafında yardım var ki o yardımı da karşılıklı gördük. Ne söylesek boş. Çünkü bizden fazla heyecanla, sevgiyle katkı yapmak için hem ekonomik katkı yapmak hem de unutmamak, unutturmamak için deprem yaralarını burada güzel bir ses verdiğimizi düşünüyorum. Buradan Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk” diye konuştu.

Bu yardımların devamının gelmesini dilediğini ifade eden Güneş, “Avrupa'da veya Türkiye'de de bu devam etmeli ama bugün önemliydi. Biz de ligin sonuna yaklaşmıştık ama biz daha önce söz verdiğimiz durumu ancak bugün hayata geçirebildik. O yüzden duygular doluydu. Maç içerisinde de heyecan vardı. Başta geriye düştük, daha sonra öne geçtik. Sonra berabere kaldık. Dostluk maçı olarak iyi bir sonucu oldu. Ama en önemlisi futbol adına burada da güzel bir heyecan var. Bunun devam etmesini diliyorum. Bütün Azerbaycan takımların hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Maç sonuna yakın Onur'un baş dönmesi olduğunu söyleyen Güneş, “Şimdi bakımda. Şimdi kontrol edecekler bakacağız. Oyun başında top çarpmıştı. Herhangi bir şey olmadığı söylendi. Oyunun sonunda biraz rahatsızlandı. Onu değerlendireceğiz bugün. Daha sonra hastaneye gidip tomografi çekilecek” dedi.

"Her alanda Azerbaycan ile diyalog kurmakta fayda umuyorum"

Beşiktaş'ın büyük kulüp olduğunu belirten Güneş, futbol adına da burada olmanın katkı olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Büyük bir camia ve burada da taraftarın olması bizi mutlu etti. Altyapıları var, buradan çıkan çok oyuncular var. Dün de otele geldiler 10 yaşında, 11-12 yaşında. Beşiktaş aile takımı. Aile takımı olarak yeni taraftarlar da kazanabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Doğru işler yapıp, iyi sonuçlar alıp bunu devam ettirmek istiyoruz. Her zaman Azerbaycan'la ve kulüpler ile siyasi, ekonomik, sportif her alanda diyalog kurmaktan yana iki tarafın da birbirine destek olmasında fayda umuyorum. Futbol adına da burada olmamız, konuşmamız, karşılıklı tartışmamız da bir katkıdır. Kaldı ki Azerbaycan'da oyuncular geliyor, hocalar gelebilir. Aynı şekilde bizden de hocalar gelip buraya katkı yapmaya çalışıyor ve bu bilgilerin devam etmesini diliyorum. Bugün yani oynanan futbolun dostane olmasıdır. Heyecanlı olmasını, bol gollü olmasını seyirci de dikkatini çeken bu pozisyonların olması güzel. Kısıtlı çekişmelerin içerisinde olan bir oyun değildi. Her an her takım gol atabilirdi. Öyle de maç oldu. Yani benim de oyuncularım da iyi oynayan, kötü oynayan vardır. Onları ayrı tartışırız. Bir resmi maç değil ki, tartışma yaparak onu iyi veya kötü söyleyeyim."

“Sportif bir yakınlığı sağlayıp daha nasıl gelişiriz diye düşünmek lazım”

Bir oyuncuyu öne çıkarıp diğerlerini kötülemenin doğru olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Zaten Azerbaycan‘da ben Gurban Gurbanon'la daha önce milli takımda da çalıştım, şimdi de Karabağ'da. Onu da tanıyorum. Şimdi bugün hocayla daha önce de karşılıklı karşılaştık Sabah'ın hocasıyla. Yani bizim diyalog dün de var, bugün de var. Türkiye'de gelen oyuncuları da tanıyorum. Onlar da bizi tanıyorlar. Futbolun güzelliği bu. Yani mesafeler ne olursa olsun, kişiler ne olursa olsun bir yakınlık diyebilmektir. Zaten ülkelerin bir yakınlığı var, bir de sportif bir yakınlığı sağlayıp daha nasıl gelişiriz diye düşünmek lazım" diye konuştu.

"Bu kadar ilgiye ve yatırıma daha iyi sonuçlar bekliyoruz"

Karabağ'ın maçlarını zaman zaman takip ettiğini söyleyen Güneş, "Chelsea maçına gelmiştim burada gayet de iyi oynamışlardı. Avrupa'da ses getiren oyunları ve sonuçları var. Şimdi Sabah takımı da aynı şeyi yapmak istiyor yeni kurulmasına rağmen. O yüzden Avrupa'da inşallah yarışırız. Zaten bazen de karşılaşıyoruz. Yani takımlarımızın bazıları Azerbaycan takımıyla da karşılaşıyorlar. İnşallah hep biz gelişiniz daha iyi oluruz Türkiye olarak. Hem Azerbaycan'daki futbol gelişir. Nasıl İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya önde ise neden olmasın. Bu kadar ilgiye, sevgiye yatırıma daha iyi sonuçlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Kendi maçımızı kazanıp rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz”

Türkiye Süper Ligi'nde sıralamada olarak Beşiktaş'ın 3. olduğunu hatırlatan Güneş, “Puan olarak gerideyiz ve maç sayısı azaldı. Ama biz yarışta sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız. Önümüzde 3 tane maç var. Onları kazanmak istiyoruz. Üçüncülükten yukarı nasıl çıkabiliriz onu düşünüyoruz. İşte önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray. Sıralamada zaten avantajlar kendiliğinden görülüyor. Akabinde Adana Demirspor geliyor. Bizim de haftaya Adana Demirspor'da zor bir maçımız olacaktır, ona bakacağız. Yani dediğim gibi maçlar oynanmadan sonucu belli olmadığı için biz kendi maçımızı kazanıp rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz” diye konuştu.

Kamil Nadirli



