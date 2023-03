Şenol Güneş: 'Deplasman yasağı ortak akılla alınması gereken bir karar'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara verilen desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz zor dönemden geliyor. Felaketleri yaşayan ülke olarak birlikte olmak kolay iş değil. Ben de, siz de ülkemiz hüzünlü dönem yaşıyor. Zaman zaman kalbimiz çok şey istese de bedeniniz ona mani oluyor. Bu takım için de geçerli. Bu dönemi de aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel günler gelir. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Irk, din, dil ayrımı yapmadan ülkesine bakmadan kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. İyi şeyler de oluyor. İnsanımızın, memleketimizin büyüklüğü ortaya çıktı. Böyle zor dönemde birlikteliğimiz gördük. İnsanlarımız el ele verdi. Fiziksel olarak maddi manevi koşuşturarak zor durumdaki vatandaşlara yardıma gitti. Devlet, millet birlikteliğinin yararı olduğunu düşünüyorum. Desteğimize devam etmemiz gerekiyor. İnsan ve dünya önemli hiçbir şeyine bakamadan yardımlar yapıldı. Dünyanın her tarafından samimi yardımlar oldu. Olumlu tarafına bakalım hayat ders verdi, bedeli ağır oldu. Takılı kalırsak hiçbir şey yapamayız. Aldığımız nefes bile bizim değil ama yine de hayatın başından sonuna kadar neler sığdırabiliyorsak o önemlidir. Bu hayatı yaşayamayan çocuklarımız gibi. O tablonun izlenmesi bile ağır geliyor. Burada yapılacak şey tüm insanlık olarak yaşamaya, iyiliğe zaman ayırmak zorundayız. Bize düşen şey yeniden başlayıp, elimizden gelen güçle etrafımıza destek vererek. İnsanları mutsuz edecek o kadar sıkıntı var ki onları aşacak birlikteliğimiz var. Nereden baktığımıza bağlı. Psikolojik olarak travmalar göreceğiz. Hep beraber ayağa kalktık ama aceleye gerek yok. Zamana yaymak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor maçı oyun ve sonuç olarak hayal kırıklığıydı"

Takım olarak hedefledikleri yerde olmadıklarının altını çizen deneyimli teknik direktör, şu ifadelere yer verdi:

"Hedeflediğimiz yerde değiliz. Son maç benim için oyun ve sonuç olarak hayal kırıklığı oldu. Sorunlar eksikler vardı. Kadro değişikliği yapmak zorunda kaldık. Beşiktaş bir bütündür. Sezon başından bugüne kadar yönetim başlangıçta başka hocayla başladı, benle devam etti. Oyuncu gelir, gider esas olan Beşiktaş kulübüdür. Beşiktaş'ın duruşu var. Asalet, cesaret ve takım olmak oynamadığımız oyunla keyif aldığı sonuçlar kazanmak için uğraşıyoruz. Değişiklik yapıyoruz, eksik oluyor ama uyum çok önemli. Takım olmak çok önemli. Alınan oyuncuların olumsuz olmadığını düşünüyorum. Eldeki oyuncular da iyi ama takımı taşıma açısından düşündüğümüz seviyeye gelmedi. Bazen bahçeye bitki ekince bu bitki çok şey verebilir. Bazıları da bakarsın bir şey alamazsın. Takım olgusunun çözebileceğimizi düşünüyorum. Kendi oyuncularımızla yapmaya çalıştık. Düşündüğümüz sonuca gelemedik. Kendimiz takım olup, güçlü olmalıyız. Takımı oluşturmak için teknik idari, mental olarak değerler var."

"Esas olan bir kadro oluşturmak ve sürdürülebilir hale getirmek"

Oyuncuların performanslarında dalgalanmalar olabileceğini söyleyen Şenol Güneş, "Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Ghezzal gibi oyuncular sezon boyunca direkt düşünülen oyuncular. Weghorst, Masuaku, N'koudou bunlar kötü oyuncular değil. İyi oyuncular ama düşündüğümüzü aldık mı dersen hayır derim. Gitmek isteyenler vardı. Saiss'in gitme arzusu vardı. Son anda o da gitmedi. Yine de yarışta olmalıyız. İşin oyuncu tarafına bakmamalıyız. Bazen oyuncu performansları üst seviyeye gelir bazen de başarısız olurlar. Dönem olarak kötü olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak son 4-5 maçtır kadro değişikliği durumunda kalıyoruz. 'Bu hafta hiç sakatımız yok' dedim, hafta sonu Ghezzal'ın sakatlığı oldu. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Oyuncuların takım oyununa alışması lazım. Takımı taşıyanı taşıyacağız. Taşımayanı bırakmak durumunda kalacağız. Esas olan bir kadro oluşturmak ve bunu sürdürebilir hale getirmek. Şu anda kayıp puanlarla geriden geliyoruz. Burada sorumluluk benim. Sıkıntımız yok. Takıma yansıyan kulüp tarafından olumsuz bir şey yok. Oyuncu alındı, hoca alındı, saha var, ekonomik sorun yok. Biz işimizi yapacağız. Bunu oyunculara da söyledim, işimiz sahada takımı başarılı kılmak" diye konuştu.

"Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi"

Güneş, borcu azaltarak devam ettiklerini ifade ederek, "Borcu düşürerek gidiyoruz. Ödemeler yapıldı, aksama yok. Ekonomik olarak oyuncunun alacağı yok. Teknik ekip ve personel dahil. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar bize başarıyı getirmedi, mutsuzum, huzursuzum. Şu andaki takım, yapabileceğinin altında yaptığı için. Bazı oyuncuların istemelerine rağmen yeterli performansı olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Antalyaspor maçında duygusal bir durum oldu"

Taraftarların Antalyaspor maçında depremzede çocuklar için sahaya atılan oyuncaklar ile çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren deneyimli teknik direktör, "Yabancı ve yerli oyunculardan ne yaptığını görmemiz gerekiyor. Burada taraftar eleştirisi olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüel seviyesi yüksek, yürekten seven, takımı sahiplenen taraftar. Biz de o eleştirileri alacağız, onlara layık takım oluşturacağız. Son maçta da çok güzel bir ambiyans oluşturdular. Çok güzeldi. Sahamızda ülkemizde dünya çapında iz bırakacak acımızı paylaşan birlikteliğimizi üst seviyeye çıkaran duygusal ağlamaya dönük olan bir ambiyans başımıza geldi. O andaki duygular herkese geçmiştir" şeklinde konuştu.

"Deplasman yasağı ortak akılla alınacak bir karar"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilme taleplerini onaylaması ile ilgili de konuşan Güneş, "Hükmen mağlup olabilir ya da geçmiş maçları kabul edilebilir, bu tip düşüncelerin tartışılmadan ortak akılla alınmaması kaos getirir diye söyledim. Acele etmeye gerek yok. Başkan niye suçlandı; fikrini söyledi. Alınan karar herkesi ilgilendirir. Sadece Beşiktaş'ı ilgilendirmez. Ortak kulüpleri ilgilendiren konuda ortak akılla alınmalıydı" diye konuştu. Şenol Güneş, deplasman yasağı ile ilgili ise, "Deplasman yasağı ortak akılla birlikte alınacak karar. Tartışmaya açık. Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ni suçlamak için demiyorum. Kural koyulur, herkes uyar. Bu kararı kim aldı, niye aldı, neden acele etti, bunları söyleyin. Kim faydalandı, kim faydalanmadı. Hep yukarıdaki takımlara bakıyorsunuz, bir de aşağı bakın. Bunlar tartışılmalıydı. Kararlara zaten uyuyoruz. Deplasman yasağı da öyle. Depremden dolayı aynı şehirde bir takım katılırken diğer takım niye katılamıyor. Hepimizi ilgilendiren konuda kararlar alınsın fikirler alınsın karar verilsin. Deplasman yasağına katılmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"N'koudou'nun gitmesi için görüşme yapılıyordu, sonuçsuz kaldı"

28 yaşındaki futbolcu Kevin N'koudou'nun transferi için görüşmeler yapıldığını fakat söz konusu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını aktaran Şenol Güneş, "Transferde çok geciktik. N'koudou'nun konusu vardı. Bir an evvel gitmesi için görüşmesi yapılıyordu ama sonuç alınmadı. Bugün yarın ne olur bilmiyorum. Kalıp oynamayacak oyuncunun gitmesinde yarar var. Bu sadece bizim değil oyuncunun da isteğiyle olacak bir konu bize faydası olmayacaksa gitmesine izin veririz" dedi.

"Siyasi bağırmalar benim işim değil"

Güneş, siyasi söylemlerin içine çekilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Siyasi tarafa çok çekildiğimi gördüm. Benim konum değil. Siyasi bağırmalar benim işim değil. Birey olarak ülkenin kim olursa olsun devleti, milleti, her bireyi önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa Beşiktaşlı değildir diyemem. Beşiktaş camiasında olan herkes Beşiktaşlıdır. Eleştiriden dolayı ayırmam. Ülke de öyle. Siyasi olarak ne cevap veririm ne de kendimi ezdiririm. En büyük aile, millet-devlet. Bunun kıymetini bilelim. Hala kısır çekişme içinde gidiyoruz. Eleştiri karşı tarafı yok etmek değildir. Sessiz yığınlar oluşturmak iyi değildir. Doğruları alıp, düzeltmeye çalışacağız. Hükümet iki eleştiri aldı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı her gün orada. Cumhurbaşkanı oradaysa herkes orada. Kim olduğun önemli değil. Çocuğun kumbarasından 1 TL vermesi daha makuldür” ifadelerine yer verdi.

"Masuaku konusunda kulübün menfaatine göre hareket edeceğiz"

Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun takımdaki geleceği ile ilgili yöneltilen soruya başarılı teknik direktör, şu cevabı verdi:

"Geldiğim ilk günlerde sakatlı olduğu için oynayamadı. Galatasaray maçında Umut vardı, sağ bekte de Rosier vardı. İkisi de sakatlanmıştı. Çalışırken dizinde sakatlığı vardı. Yüklemeye gelmediğini söylüyordu. Aradan geçen zamanda gayet iyi son dönemlerde hiçbir sakatlığı görmedim. Eyüp maçında yarım devre oynattım, çıkmak istemedi. İyi duruma geldi. Kamptan sonra çıkışı devam etti. Genel olarak o kulvarı tam kullanınca hücuma yönelik daha iyi oyuncu. Yetenekleri, oyunculuğu hiç tartışılmaz. Sol ayağı çok iyi ama ortaları da bazen o kadar kötü attı ki yakışmadığı dönemler oldu. Tayfur var, Umut var. Elimizde en ideali o. Bu durumda sene sonunda böyle bir durumu var. Kulübün menfaatine göre hareket edeceğiz. Dizinden sakatlığı var. Zayıf olduğu zaman görülüyor. Maddenin kaldırılması gibi bir şey şu anda yok. Kaldırılması onun lehine olur."

"Beşiktaş Onur Bulut'u çıkış maddesine dayanarak aldı"

Kayserispor'dan kadroya katılan Onur Bulut'un transferine ilişkin konuşan Şenol Güneş, "Saiss ve Rosier iyi oyuncular. Rosier evvelki sene çok iyi oynadı. Geldiğim dönemde dalgalanma geçirdi. İyi oynayana iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Oyun dışına çıktığı oluyor ama hırsla oynuyor. Buranın direkt oyuncusu. Onur da gündemimize gelen oyuncu oldu. Bunlar iyi oyuncular. Gündeme gelince olur mu olur. Sene sonunda alınması gerekirken kulüpler anlaşmış. Çıkış maddesi 1 milyon Euro veren alır. Beşiktaş da maddeye dayanarak aldı. O da kulübüne para kazandırdı" ifadelerini kullandı.

"Saiss gitmek istedi ama son anda geç kaldı"

Faslı futbolcu Romain Saiss'ın durumunu için ise Güneş, "Saiss daha farklı. Lider oyuncu, iyi, klas oyuncu ama milli takıma gitti sakatlık sebebiyle sıkıntı oldu. Onun üzerine suçlama aldım, sakatken sahaya çıkmasıyla ilgili. Bu da şanssızlık. Sakat oyuncuyu sahaya çıkarmam. Saiss geldi, oynadı, fena değil. Oyun tarzı olarak birebir o yokken Wellinton oynadı. Değerli oyuncu ama son anda gitmek istedi. Son anda yüksek para verdiler ama geç kaldı. Herhangi problem yok. Hiçbir oyuncuyu dışlayamam. Değer etmeyen oyuncu da bizim için takımdaysa şans bulabilir. Ben daha iyi oynamalarını bekliyorum. Suçlayıp, iyi değilsin yok öle bir şey" şeklinde konuştu.

"Her an gol atacak bir takım kurmak istiyoruz"

Hareketli ve her an gol beklentisi oluşturan bir takım istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Coşkulu, rakibi hırpalayan, heyecanla her an gol atacak bir takım kurmak istiyoruz. Beşiktaş goller atıyordu. Daha önce 11 maçta 20 attık. Şimdi 11 maçta 18 atmışız. Biz bu değiliz. Daha iyi olmak durumundayız. Yediğimiz gol 14'tü, şimdi 9" dedi.

"Dele Alli'den verim alamadığım için rahatsızım"

İngiliz futbolcu Dele Alli'nin performansı hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Dele Alli idman ve maçta seyredince problemsiz oyuncu. As oyuncudan şikayetçi olursunuz, ondan şikayetçi olmazsınız. Koşu mesafesi olarak sorunu yok. Top kazanmaya da başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Ben verim alamadığım için rahatsızım. Kendimi öyle sorumlu hissediyorum. Elimdeki oyuncunun iyi olmasını isterim. Yeni alacağıma onunla devam edeyim. Aldığımız oyuncularda rekabet edecekleri var. Belki daha iyisi çıkacak ama bundan iyisini istiyorsak 10-15 milyon. Gedson istediğimizi oynamadı. Oynasa dünya çapında oyuncu olurdu. Daha iyi nasıl olurlar diye kendimi kontrol edeceğim. Hücum zenginliği ile pozisyon zenginliği de sağlamamız lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

Bora Akyol - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.