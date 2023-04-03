Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Zor bir maçtı. Konum itibarıyla geride kalan bir takımız, onlar 1.'liğe daha yakın, biz de 2.'liğe yakın. Kazandık ama kaybedebilirdik de. İlk yarıda Fenerbahçe öne geçti, ikinci penaltıyı atabilirlerdi de. Bu sıkıntıları yaşayan bir takım olarak oyunun diğer bölümlerinde hiçbir etki atlında kalmadan, pes etmeden oynamaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Doğru duruş sergiledik. Kompakt oynamaya çalıştık. Sonucu alamasak bile doğru yolda gitmek lazım. Bu doğruları sürekli hale getirirsek Beşiktaş için daha güzel olacak. Lig yarışı zor. Fenerbahçe'nin bizden daha fazla avantajı var. Galatasaray zaten avantajlı” ifadelerini kullandı.

“Kimse kendini başrole koymasın”

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin sorulması üzerine Güneş, “4 takım ligin renklerdir. Rekabetin olması güzel. Bugün seyircinin bizi alkışlaması hoşuma gitti. Rekabet devam edecek, kimse kendini başrole koymasın. Başrol iyi oynayanlardır. Yeteneğini doğru kullananlardır. Maçı kazandık. Fenerbahçe büyük bir takım. Bu maçın sonucuna bakarsak en çok Galatasaray'a yaramış gibi görünüyor” cevabını verdi.

“Redmond sonradan girdi, baştan oynasa belki bu kadar alkış almayabilirdi”

Fenerbahçe karşısında 3 asist, 1 gole imza atan Redmond'un performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Verimli olmak başka, yetenekli olmak başka. Redmond çalışıyor, zaman zaman yaptı yapacak derken, yapmadığı zamanlar vardı. Biz de ona şans verdik. Kevin'i düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ghezzal'ın gelmesiyle elimiz daha zenginleşti. Bugün sonradan girdi, baştan oynasa belki bu kadar alkış almayabilirdi. İki oyuncu kaybettik. Tayyip'e çok üzüldüm, bu sakatlığıyla bir ara verecek gibi duruyor. Çok düzgün bir karaktere sahip ve yetenekli bir oyuncu” diye konuştu.

“Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı”

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını dile getiren 70 yaşındaki teknik adam, “Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmama rağmen takdir haklarını seyircinin de baskısıyla rakibe kullandığını düşünüyorum. Penaltıyı görmedim ama söylenenlere göre penaltı olmadığı söyleniyor. Bu kadar teknolojinin olduğu yerde tartışılır. Hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği ama sahadaki kararlarıyla kimseye taraf olmamasında fayda var” cümlelerine yer verdi.

“Beşiktaş'ın geleceği doğruları sürdürülebilir hale getirmesidir”

Geriden gelip kazanmalarındaki etkenlere de değinen Teknik Direktör Güneş, “Önemli olan pes etmemek ve işinizi yapmaktır. Kazanmak sonuç almak değildir, oyunu doğru oynamaktır. 10 kişi kalmasına rağmen sadece oyuna odaklanan oyuncuların iyi niyetle oynamasından geldi. Futbolcu sahaya çıkınca yüzde yüzünü verecek. Bu sahaya gelen seyirciye bir saygıdır. Bugün maç lehimize döndü. Seyircin de kendi takımına olumsuz tezahüratları lehimize oldu. Beşiktaş'ın geleceği bu doğruları sürdürülebilir hale getirmesidir. İyi bir takımız, iyi bir camiayız. Bu camiaya uygun hale gelmek istiyoruz” dedi.

“Cenk irdelenmesi gereken bir oyuncu”

Fenerbahçe karşısında 2 gol atan Cenk Tosun'u ‘irdelenmesi gereken oyuncu' olarak nitelendiren Şenol Güneş, “Cenk çok ağır sakatlıklar geçirdi. Avrupa'ya giderken Beşiktaş'a çok kazandırarak gitti. Geri geldi. Hem Beşiktaş'ın ona hem de onun Beşiktaş'a ihtiyacı var. Daha çok koştu. Cenk irdelenmesi gereken bir oyuncu. Geride top kazandı, santrfora gidip ön direkte gol atması onun oyuncu yeteneklerine dayanan bir olaydı. Aboubakar, Cenk, Redmond düşündüğün gibi oynadı” değerlendirmesinde bulundu.

“Çok aceleyle alınan, tartışılmayan bir karardı”

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmiş ve gelecek maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar hatırlatılan Şenol Güneş, “Çok aceleyle alınan, tartışılmayan bir karardı. Şimdi de bir karar alınsa yine tartışılacak. Burada TFF karar vermeli. Aynı şehirden bir takım oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım. Hiçbiri oynamasaydı o zaman. Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil ama başkası da hak etmediği bir şeyi alıyorsa doğru değil. Takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri alınır ama aklı selim bir karar verilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Uygar Aydın - Yunus Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.