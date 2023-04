Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Öncelikle Giresunspor'un 56. kuruluş yılını kutluyorum. Bugün sahada sonuna kadar koşan, mücadele eden bir rakip vardı. Maç içerisinde bir ara bocaladık. İki oyuncumuzu da kaybettik. Cenk sakatlandı, Amir de cezalı duruma düştü. Bazen uzun paslarda hatalar yaptık. Hatalarımızla sevaplarımızla galibiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu. İki takıma da gelen giden bir oyun oldu diyebilirim. Seyir zevki yüksek bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. Bu duruma geçen haftadaki Fenerbahçe galibiyetinin etkisi de vardı. Amir cezalı duruma düştü. Cenk sakatlandı, durumu yarın belli olacak. Tayyip de yarın ameliyat olacak bakalım durumu netleşecektir” dedi.

“Takım olarak, taraftarımızı mutlu etmekle yükümlüyüz”

Stadyuma gelen herkesi mutlu bir şekilde evine göndermek istediklerini söyleyen Şenol Güneş, “Geldiğimizde de en büyük korkum taraftarımıza layık olabilmekti. Bizden sahada akıcı, güzel futbol isteniyor. Hala eksiklerimiz var. Daha hızlı futbol oynayıp, daha ofansif oyun sergilemek istiyoruz. Her maç sonrası üzerine bir şeyler koyarak gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Seyirci sinerjisini sahaya yansıtıyorsa biz de takım olarak onları mutlu etmekle yükümlüyüz. Bu maçtan 3 puanla çıktık” diye konuştu.

“Seneye 3 oyuncu takviyesi ile daha iddialı bir ekip oluşturulabilir”

Gelecek sezon planlamasının sorulması hakkında da konuşan Güneş, “Takımda bir oyun stratejisini oturtmaya çalışıyoruz. Bu sene sıralamaya bakmadan oyun odaklı ve her maçta oyunumuzu geliştirmeye yönelik oynamaya çalışıyoruz. Bu kadro eğer iyi oynarsa, seneye 3 oyuncu takviyesi ile daha iddialı bir kadro oluşturulabilir. Tabii bunlar uzun vadeli işler, şimdi konuşmamız doğru olmaz. Takıma katkısı olan her oyuncu kalacaktır. Verimli olmayan ben de olsam sezon sonu gidecektir. Bu sezon zor maçlarımız var. Elimizdeki kadroyu koruyarak en iyi performans ile her zaman üst sıraları hedefleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Redmond, takımı ateşleyen bir performans sergiliyor”

Redmond'ın performansına yönelik sorulan soruyu cevaplandıran deneyimli teknik adam, “Redmond sağda da, solda da, orta da oynar. Hatta forvette de oynar. Birçok özelliğe sahip bir oyuncu. Ben kendisini bu pozisyonda oynatırsam daha verimli olacağını düşünüyorum. Eleştiriler olabilir ama yerine göre, oyunun gidişatına göre saha içerisindeki dizilişe müdahale edilmesi normal bir olaydır. Redmond'ı tebrik ediyorum. Yükselen bir performansı var ve takımı ateşleyen bir yapıya büründü” ifadelerini kullandı.

“Gedson'un yedek başlaması performansı ile alakalı değil”

Gedson Fernandes'in yedek kalması hakkında sorulan soru hakkında konuşan siyah-beyazlı takımın teknik adamı, “Bugün Gedson ile başlamama sebebim, Gedson'un performansı ile ilgili değil. Takımın rakibe göre sahadaki dizilişi gereğiydi. Bugün bu şekilde bir kadro ile sahaya çıktık. Gerekli yerlerde oyuna değişikliklerle müdahale ettik. Yarın Salih veya Amir'de 11 de başlamayabilir. Bugün Rosier de 11'de başlayabilirdi, küsmek yok. Zaten böyle bir durum söz konusu da değil. Takıma katkısı kimin olacaksa o sahada forma şansı bulacaktık. Rosier de değerli bir oyuncu, takıma katkı vermek için sahada olacağı maçlar olacaktır” diye konuştu.

"Trabzonspor köklü bir camia”

Gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçının hatırlatılması üzerine Güneş, “Trabzon 4 büyük kulüpten bir tanesi, köklü bir camia. Ben de Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Trabzon tarih yazmış ve rekorlar kırarak şampiyonluklar yaşamış bir şehirdir. Geçen senenin şampiyonu ama şu anki geçiş döneminde işler onlar için iyi gitmiyor olabilir. Bizimle oynayacakları maçta daha farklı konsantre olup sahaya kazanmak için çıkacaklardır" açıklamasında bulundu.

“Masuaku konusunda geç kaldık”

Sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Masuaku hakkında konuşan Şenol Güneş, “Masuaku konusunda karar vermiş durumda değiliz. Kendisinin oynadığı maç sayısına göre otomatik olarak uzayacak bir sözleşmesi var. Şampiyonluk yarışı içerisinde olan bir kulüp olarak bu konuların kafa karıştırmaması gerekiyor. Yönetimin daha iyi bileceği bir konu tabii ki. Ama Masuaku konusunda geç kaldığımızı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.



Yunus Kılıç - İsmail Yasin Akçın



