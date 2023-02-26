Şenol Güneş: 'İkincilik şansımız olabilir'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, Türkiye'de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarının güzel bir durum olduğunu vurgulayarak, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Acımız büyük, kayıplarımız da öyle. Felaketi gördük ama iyi de bir şeyler gördük. Hadiseden sonra tek yürek olan Türkiye, birlikte yaraları sarmaya çalışan Türkiye var. Başından itibaren biz de kulüp, başkan ve yönetim olarak, tüm camialar yurt dışı herkes duyarlı ve bu güzel bir adım. Hayat bize bir ders verdi. Büyük acı yaşadık. Bir sınav yaşıyoruz ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyeceğiz ama etkisi sürecek gibi duruyor. Çözüm üretmek için ayakta kalmak gerekiyor. Birlikte bu yaraları sarmak için konuşmak paylaşmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kaybedilen 2 puan var”

Maçı daha fazla isteyen taraf olduklarının altını çizen Şenol Güneş, “Maç kazanmamız gerekiyordu kaybettiğimiz 2 puan var ama güzel futbolla oyunun güzelliğini tribüne yansıtmak gerekiyordu. Yaşanan felaketi paylaşmak için oraya geldiler o duyguyu dışarı vurdular. Onu sonuçla iyi hale getirebilirdik en azından acılar o anda unutulurdu. İlk yarıda oyun olarak çok yavaş ve temposuzdu. Kapanan takıma karşı hızlı oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha baskılı ve isteyen takımdık kanatlardan gelen ortalarla kötü ortalardı. Pozisyonlar bulduk. Şut fazla atmamız gerekiyordu. Penaltı kaçması da tuzu biberi oldu. İki takıma bakarsan biz daha fazla istedik, kazanabilirdik. Kaybedilen 2 puan var. Takım olarak kaybettiğimiz 2 puanın üzüntüsü de ek yük olarak geldi” diye konuştu.

“N'Koudou gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek”

N'Koudou'nun kadroda yer almamasıyla ilgili yöneltilen soruya Güneş, “Bu maçta kadroda yoktu, şu anda düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. Elimizde oynayanlar bu hafta 6 oyuncu kadroda olabilirdi. Bugün ısınırken sakatlığımız oldu. N'Koudou'nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek” şeklinde cevap verdi.

“Dele iyi de oynasa, kötü de oynasa sene sonu gitme olasılığı fazla olan bir oyuncu”

Dele Alli'nin oyundan alınmasıyla ilgili gelen soruya Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

“Dele geldiğinden ilk günlerden sonraki döneme kadar oyun olarak bize düşündüğümüz verimi katmadı. Esas olan takımı taşımak. Onların taşıması için çalıştırıyoruz. Dele de son 2 hazırlık maçına bakınca olumlu işler yapıyordu. Koşan oyuncu ama top kullanma, asist ve gol atma da sıkıntılar var. Bugün de çok fazla katkı yapmadı. İyi de oynasa, kötü de oynasa, sene sonunda gitme olasılığı fazla olan bir oyuncu.”

“Genç oyuncuların verimine bakarız, yaşına başına bakmayız”

Antalyaspor karşısında kadroda yer alan ve süre alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy ve diğer oyuncularla ilgili Şenol Güneş, “Kadro değişikliği olabiliyor. Aldığımız her oyuncu katkı yapsın istiyoruz yaşına başına bakmaya gerek yok. Bu hafta 6 oyuncu yok haftaya 6'sı kadroya girer. Bir de Ege var, o da yetenekli oyuncu. Berkay da iyi. Hücumda arayışımız oldu. Semih de antrenmanda, hazırlık maçlarında iyiydi. Sahada da yanıltmadı. Yapabilecek potansiyeli var. Verimine bakarız, yaşına bakmayız” ifadelerini kullandı.

“İkincilik şansımız olabilir”

Şenol Güneş, şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen soruya ise, “Bugünkü kaybı beklemiyordum. Sivas, Karagümrük hayal kırıklığıydı. Daha olumlu hızlı başlar diye düşündüm. Sahamızda puan kaybı aklıma gelecek bir şey değil. Dolayısıyla üstümüzdekilerin avantajı daha fazla. Beşiktaş ismi zaten şampiyonluğa oynar. Bugünkü koşullar bizi yaralamıştır. Deprem, ölüm sıkıntı var ama biz de kendi içimizde bunu yaşıyoruz. Üzgünüz bu taraftara sonuç ve oyun borcumuz var. Takımı taşıyanı taşırız. Bu takımın başarıya ihtiyacı var. Puan olarak üzerimizde Galatasaray ve Fenerbahçe daha önde ikincilik şansımız olabilir. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmamız için gerekeni yaptık mı derseniz beceri oyun, pozisyon üretmeyi daha fazla yapmamız gerekiyor. Gol yiyen takımdık bunu keselim derken gol atmada da sıkıntı çektik. Ankaragücü maçı ile yeniden galibiyet serisi yapmak istiyoruz” cevabını verdi.

Bora Akyol - Furkan Serttaş



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